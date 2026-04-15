CANLI
En fazla YouTube abonesi olan futbol takımları belli oldu! Listede Süper Lig’den 3 takım var

En fazla YouTube abonesi olan futbol takımları belli oldu! Listede Süper Lig’den 3 takım var

En fazla YouTube abonesi olan takımlar belli oldu. Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 takımlarının hemen ardından ise Süper Lig’de mücadele eden 3 takım yer aldı. İşte detaylar…

YouTube'ta 20 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın tek spor kulübü 25,6 milyon ile İspanyol ekibi Barcelona olurken, Avrupa'da en fazla YouTube abonesi olan ilk 20 kulübü arasında 3 Türk ekibi ile 6 İngiliz, 4'er İspanyol ve İtalyan, 2 Alman ve 1 Fransız temsilcisi bulunuyor. İşte en fazla YouTube abonesi olan futbol takımlarının listesi…

EN FAZLA YOUTUBE ABONESİ OLAN FUTBOL TAKIMLARI

 1- Barcelona  (İspanya) 25,6 milyon abone

2  Real Madrid  (İspanya)  19,5 milyon abone

3 Juventus (İtalya)  14 milyon abone

4  Liverpool  (İngiltere) 12,1 milyon abone

5 Manchester United  (İngiltere) 11 milyon abone

6 PSG (Fransa) 10 milyon abone

7  Atletico Madrid (İspanya) 9,9 milyon abone

8  Manchester City (İngiltere) 9,2 milyon abone

9 Chelsea (İngiltere) 6,3 milyon abone

10 Inter  (İtalya) 6,6 milyon abone

11  Bayern Münih (Almanya)  5,3 milyon abone

12 Arsenal (İngiltere) 5,3 milyon abone

13 Roma (İtalya) 5,2 milyon abone

14 Tottenham (İngiltere) 5 milyon abone

15 Galatasaray (Türkiye) 3,9 milyon abone

16 Fenerbahçe (Türkiye) 3,1 milyon abone

17  Real Betis (İspanya) 2,5 milyon abone

18 Milan (İtalya) 2,2 milyon abone

19 Beşiktaş (Türkiye)  1,7 milyon abone

20 Borussia Dortmund (Almanya)  1,6 milyon abone

