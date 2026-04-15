En fazla YouTube abonesi olan futbol takımları belli oldu! Listede Süper Lig’den 3 takım var

En fazla YouTube abonesi olan takımlar belli oldu. Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 takımlarının hemen ardından ise Süper Lig’de mücadele eden 3 takım yer aldı. İşte detaylar…
YouTube'ta 20 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın tek spor kulübü 25,6 milyon ile İspanyol ekibi Barcelona olurken, Avrupa'da en fazla YouTube abonesi olan ilk 20 kulübü arasında 3 Türk ekibi ile 6 İngiliz, 4'er İspanyol ve İtalyan, 2 Alman ve 1 Fransız temsilcisi bulunuyor. İşte en fazla YouTube abonesi olan futbol takımlarının listesi…
1- Barcelona (İspanya) 25,6 milyon abone
2 Real Madrid (İspanya) 19,5 milyon abone
3 Juventus (İtalya) 14 milyon abone
4 Liverpool (İngiltere) 12,1 milyon abone
5 Manchester United (İngiltere) 11 milyon abone
6 PSG (Fransa) 10 milyon abone
7 Atletico Madrid (İspanya) 9,9 milyon abone
8 Manchester City (İngiltere) 9,2 milyon abone
9 Chelsea (İngiltere) 6,3 milyon abone
10 Inter (İtalya) 6,6 milyon abone
11 Bayern Münih (Almanya) 5,3 milyon abone
12 Arsenal (İngiltere) 5,3 milyon abone
13 Roma (İtalya) 5,2 milyon abone
14 Tottenham (İngiltere) 5 milyon abone
15 Galatasaray (Türkiye) 3,9 milyon abone
16 Fenerbahçe (Türkiye) 3,1 milyon abone
17 Real Betis (İspanya) 2,5 milyon abone
18 Milan (İtalya) 2,2 milyon abone
19 Beşiktaş (Türkiye) 1,7 milyon abone
20 Borussia Dortmund (Almanya) 1,6 milyon abone