En yakın milli maç ne zaman, kimle? A Milli Takım 2026 maç takvimi

A Milli Takımımız'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edeceği rakipleri belli oldu. İlk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli takımımız, Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı grup maçlarının tarihleri de netlik kazandı. Vatandaşlar taraıfndan en yakın milli maç ne zaman, kimle olduğu merak ediliyor.
A Milli Takımımızın, 2026 Düyna Kupası Avrupa Elemeleri yarı final turu kapsamında Romanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 26 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de oynanacak. Türkiye'de oynanacak olan kritik mücadeleden A Milli Takımımız galibiyet ile ayrılırsa final biletinin sahibi olacak. Final maçında da Ay-Yıldızlılar galibiyet alırsa 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.
A Milli Takımızın bu yıl oynayacağı ve tarihleri belli olan karşılaşmaları şöyle:
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Yarı Final Turu
26.03.2026 Türkiye - Romanya
2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi grup etabı maçları
25 Eylül 2026
21.45 | Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026
21.45 | Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026
21.45 | Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026
21.45 | İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026
20.00 | Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026
22.45 | Fransa - Türkiye