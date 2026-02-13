Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

En yakın milli maç ne zaman, kimle? A Milli Takım 2026 maç takvimi

En yakın Türkiye maçı ne zaman, kiminle olduğu vatandaşlar tarafından merka ediliyor. A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için eleme turu oynayacak. Yarı final ve final olarak gerçekleştirilecek olan eleme turunda A Milli Takımımız başarılı olursa 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Ayrıca bu sezon ilk defa UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan Ay-Yıldızlıların rakipleri ve maç tarihleri de belli oldu. Vatandaşlar tarafından en yakın milli maç ne zaman, kiminle olacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En yakın milli maç ne zaman, kimle? A Milli Takım 2026 maç takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 16:07

A Milli Takımımız'ın 2026-2027 'nde mücadele edeceği rakipleri belli oldu. İlk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli takımımız, Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı grup maçlarının tarihleri de netlik kazandı. Vatandaşlar taraıfndan en yakın milli maç ne zaman, kimle olduğu merak ediliyor.

En yakın milli maç ne zaman, kimle? A Milli Takım 2026 maç takvimi

EN YAKIN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN 2026?

A Milli Takımımızın, 2026 Düyna Kupası Avrupa Elemeleri yarı final turu kapsamında Romanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 26 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de oynanacak. Türkiye'de oynanacak olan kritik mücadeleden A Milli Takımımız galibiyet ile ayrılırsa final biletinin sahibi olacak. Final maçında da Ay-Yıldızlılar galibiyet alırsa 'na katılmaya hak kazanacak.

En yakın milli maç ne zaman, kimle? A Milli Takım 2026 maç takvimi

A MİLLİ TAKIM 2026 MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takımızın bu yıl oynayacağı ve tarihleri belli olan karşılaşmaları şöyle:

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Yarı Final Turu

26.03.2026 Türkiye - Romanya

2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi grup etabı maçları

25 Eylül 2026

21.45 | Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026

21.45 | Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026

21.45 | Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026

21.45 | İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026

20.00 | Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

22.45 | Fransa - Türkiye

ETİKETLER
#a milli takım
#UEFA Uluslar Ligi
#2026 dünya kupası
#Futbol Maçları
#Milli Maç Takvimi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.