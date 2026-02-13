En yakın milli maç ne zaman, kimle? A Milli Takım 2026 maç takvimi

A Milli Takımımız'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edeceği rakipleri belli oldu. İlk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli takımımız, Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı grup maçlarının tarihleri de netlik kazandı. Vatandaşlar taraıfndan en yakın milli maç ne zaman, kimle olduğu merak ediliyor.

EN YAKIN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN 2026?

A Milli Takımımızın, 2026 Düyna Kupası Avrupa Elemeleri yarı final turu kapsamında Romanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 26 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de oynanacak. Türkiye'de oynanacak olan kritik mücadeleden A Milli Takımımız galibiyet ile ayrılırsa final biletinin sahibi olacak. Final maçında da Ay-Yıldızlılar galibiyet alırsa 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

A MİLLİ TAKIM 2026 MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takımızın bu yıl oynayacağı ve tarihleri belli olan karşılaşmaları şöyle:

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Yarı Final Turu

26.03.2026 Türkiye - Romanya

2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi grup etabı maçları

25 Eylül 2026

21.45 | Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026

21.45 | Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026

21.45 | Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026

21.45 | İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026

20.00 | Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

22.45 | Fransa - Türkiye