Erden Timur'dan heyecanlandıran Osimhen itirafı: Haziranda inşallah imzası olacak

15 Kasım 2024 14:42 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:05

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, Almanya'da düzenlenen Hamburg Galatasaraylılar Derneği açılışına katıldı. Osimhen transferiyle ilgili konuşan Timur, taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Galatasaray​'ın sezon başında sürpriz bir şekilde transfer ettiği Victor Osimhen​, gösterdiği performansla göz dolduruyor. Sarı kırmızılı taraftarların bonservisini alınması çağrısını yaptığı Osimhen'in takımdaki geleceği merak konusu. Dursun Özbek yönetimi, Nijeryalı oyuncunun 75 milyon Euro'luk bonservisini almak için kaynak arayışına girdi.

Osimhen transferiyle ilgili Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur​ dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hamburg Galatasaraylılar Derneği açılışında, Galatasaray taraftarlarıyla bir araya gelen Erden Timur, geçtiğimiz sezon futbolcular tarafından imzalanmış olan bir şampiyonluk formasını derneğe hediye etti.

GALATASARAYLILARI HEYECANLANDIRAN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Bir taraftar, forma hakkında soru sorarak "Osimhen'in imzası var mı?" diye sordu. Timur, bu soruya esprili bir şekilde, "Haziranda inşallah Osimhen'in de imzası olacak" şeklinde cevap verdi. Bu açıklama, Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaşattı.

OSİMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen​, 8 gol atıp 4 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.