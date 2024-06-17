Erik ten Hag'dan Dusan Tadic'e övgü dolu sözler

17 Haziran 2024 00:21 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 00:23

Hollanda'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuk olan Premier Lig ekibi Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten övgüyle bahsetti.

Ajax'ta görev yaptığı dönemde birlikte çalışan Ten Hag, Tadic'i 'en profesyonel futbolcu' olarak tanımladı.

Hollandalı çalıştırıcı eski futbolcusuyla ilgili, "Birlikte çalıştığım en profesyonel futbolculardan biri. Takım için harika bir lider. Takımı da kendisine çekiyor ve sorumluluğu üstleniyor. Disipline gerçekten çok önem veriyor ve her zaman formda. Takımda her zaman dinamizim ve ruh olmasını sağlıyor. Onunla çok fazla maç kazandık." diye konuştu.

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Dusan Tadic, Ajax'a 2018'de Southampton'dan transfer oldu. Tadic, 2023'de Ajax'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Ajax'ta 241 maça çıkan Dusan Tadic bu karşılaşmalarda 105 gol ve 112 asist kaydetti.