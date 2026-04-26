Erokspor ve Amedspor maçları kaç kaç bitti? Süper Lig’e hangi takım çıkıyor?

TFF 1. Lig'in 37. haftasında Amedspor, kendi sahasında Bodrum FK’yı konuk etti. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Amedspor, 64. dakikada Daniel Mosquera’nın golüyle 1-0 öne geçti. Bodrum FK’nın sayısını ise 90+4. dakikada İsmail Tarım kaydetti.

Bodrum FK, 5. dakikada Ali Aytemur’un kırmızı kart görmesi sonrasında mücadeleyi 10 kişi bitirdi.

Amedspor puanını 73’e çıkarırken, Bodrum FK 64 puana ulaştı.

Ligde 37. haftaya ikinci basamakta başlayan Esenler Erokspor ise Sarıyer ile deplasmanda karşılaştı.

Esenler Erokspor, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 1-0’lık sonuçla kaybetti.

Sarıyer’in golünü 39. dakikada Andre Poko kaydetti.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor 73 puanda kaldı. İstanbul temsilcisi, Amedspor’un 90+4’te yediği gol sayesinde ikinci sıradaki yerini muhafaza etti. Sarıyer ise 49 puana çıktı.

SÜPER LİG’E HANGİ TAKIM ÇIKIYOR?

Bu neticelerin ardından 1. Lig’de Erzurumspor’un ardından Süper Lig’e doğrudan yükselecek ikinci ekip önümüzdeki hafta belli olacak.

Ligde 73 puanla ikinci sırada bulunan Esenler Erokspor, sahasında Pendikspor’u konuk edecek. Esenler Erokspor ile aynı puana sahip üçüncü sıradaki Amedspor ise gelecek hafta Iğdır FK deplasmanına gidecek.