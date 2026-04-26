Spor

Editor
 | Erdem Avsar

Erokspor ve Amedspor maçları kaç kaç bitti? Süper Lig’e hangi takım çıkıyor?

TFF 1. Lig'de ikincilik yarışı veren Esenler Erokspor ile Amedspor, 37. haftada puan kaybı yaşadı. 1. Lig'e çıkacak ikinci ekip önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Peki, Erokspor ve Amedspor müsabakaları kaç kaç sonuçlandı? Süper Lig’e hangi takım yükselecek?

Erokspor ve Amedspor maçları kaç kaç bitti? Süper Lig’e hangi takım çıkıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 18:22

TFF 1. Lig'in 37. haftasında Amedspor, kendi sahasında Bodrum FK’yı konuk etti. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

HABERİN ÖZETİ

Erokspor ve Amedspor maçları kaç kaç bitti? Süper Lig’e hangi takım çıkıyor?

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
TFF 1. Lig'in 37. haftasında Amedspor Bodrum FK ile 1-1 berabere kalırken, Esenler Erokspor ise Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu ve Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takımın önümüzdeki hafta belli olacağı belirtildi.
TFF 1. Lig'in 37. haftasında Amedspor, kendi sahasında Bodrum FK'yı konuk etti ve karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Bodrum FK'da Ali Aytemur, 5. dakikada kırmızı kart gördü.
Esenler Erokspor, deplasmanda Sarıyer'e 1-0 yenildi.
Bu sonuçların ardından Amedspor 73 puana, Esenler Erokspor ise 73 puanda kaldı.
Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci ekip, Erzurumspor'un ardından önümüzdeki hafta belli olacak.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Amedspor, 64. dakikada Daniel Mosquera’nın golüyle 1-0 öne geçti. Bodrum FK’nın sayısını ise 90+4. dakikada İsmail Tarım kaydetti.

Bodrum FK, 5. dakikada Ali Aytemur’un kırmızı kart görmesi sonrasında mücadeleyi 10 kişi bitirdi.

Amedspor puanını 73’e çıkarırken, Bodrum FK 64 puana ulaştı.

Erokspor ve Amedspor maçları kaç kaç bitti? Süper Lig’e hangi takım çıkıyor?

Ligde 37. haftaya ikinci basamakta başlayan Esenler Erokspor ise Sarıyer ile deplasmanda karşılaştı.

Esenler Erokspor, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 1-0’lık sonuçla kaybetti.

Sarıyer’in golünü 39. dakikada Andre Poko kaydetti.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor 73 puanda kaldı. İstanbul temsilcisi, Amedspor’un 90+4’te yediği gol sayesinde ikinci sıradaki yerini muhafaza etti. Sarıyer ise 49 puana çıktı.

Erokspor ve Amedspor maçları kaç kaç bitti? Süper Lig’e hangi takım çıkıyor?

SÜPER LİG’E HANGİ TAKIM ÇIKIYOR?

Bu neticelerin ardından 1. Lig’de Erzurumspor’un ardından Süper Lig’e doğrudan yükselecek ikinci ekip önümüzdeki hafta belli olacak.

Ligde 73 puanla ikinci sırada bulunan Esenler Erokspor, sahasında Pendikspor’u konuk edecek. Esenler Erokspor ile aynı puana sahip üçüncü sıradaki Amedspor ise gelecek hafta Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Erokspor ve Amedspor maçları kaç kaç bitti? Süper Lig’e hangi takım çıkıyor?
