Ersun Yanal Amedspor'la anlaştı! Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var

07 Haziran 2024 14:35 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:12

Amedspor'un yeni hocası belli oldu. TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon bitirerek TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor'un yeni hocasının Ersun Yanal oldu.

Görüşmeler sonunda Ersun Yanal ile 1 yıllık anlaşma imzalandığı ve Yanal'ın gelecek sezon Amedspor'u çalıştıracağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

2013-2014 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Yanal, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza attı.

Yanal, Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan hoca konumunda.

ERSUN YANAL NERELİ?

Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde dünyaya geldi.

3 yaşındayken ailesiyle birlikte Sarayköy'e yerleşen Ersun Yanal, ortaokuldaki eğitimini tamamladıktan sonra 1974 senesinde Denizli Endüstri Meslek Lisesi'nin Elektrik Bölümü'nde okumaya başladı.

Lise mezuniyetinin ardından Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okumaya başlayan Yanal, burada 'Spor Yönetimi' üzerine eğitim gördü.

Bir dönem amatör kulüplerde futbol oyanayan Yanal, Sarayköyspor, Nazillispor ve Aydınspor gibi takımlarda top koşturdu.

Teknik direktörlük kariyerine ise 1990 senesinde, o dönem 3. ligde oynayan Sarayköyspor'da başladı.

Kariyerindeki dönüm noktası ise 1996 senesinde Denizlispor teknik direktörlüğüne gelişi oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR