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 | Baran Aksoy

Ersun Yanal'ın acı günü: Bir haftada ikinci cenaze!

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Ersun Yanal'ın acı günü: Bir haftada ikinci cenaze!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 14:44

Yaşlılığa bağlı hastalıklarından dolayı hayatını kaybeden Teknik Direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ersun Yanal'ın acı günü: Bir haftada ikinci cenaze!

BİR HAFTA ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe, Trabzonspor gibi birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, 9 Nisan'da annesi Bahriye Yanal'ı kaybetmişti. Annesini memleketi Denizli'de toprağa veren Yanal, 1 hafta sonra da baba acısını yaşadı.

Ersun Yanal'ın acı günü: Bir haftada ikinci cenaze!

Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal da 87 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine eşinin yanında son yolcuğu uğurlanması için naaşı Denizli'ye getirildi. Yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti.

Ersun Yanal'ın acı günü: Bir haftada ikinci cenaze!

Baba Yanal'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi. Cenaze törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ersun Yanal'ın acı günü: Bir haftada ikinci cenaze!

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#Spor
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