Spor
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi mi? Trendyol 1. Lig şampiyonu hangi takım?

TFF 1. Lig’de sezonun düğümü çözülme aşamasına geldi. Haftalar ilerledikçe zirve yarışı daha net bir görünüm kazanırken, ekiplerin sezon genelinde ortaya koyduğu performanslar artık somut neticelere dönüşüyor. Özellikle liderlik koltuğunda yaşanan değişimler ve üst basamaklardaki puan farklarının şekillenmesi, Süper Lig bileti adına kritik bir tablo ortaya çıkarıyor. Peki, Erzurumspor FK Süper Lig’e yükseldi mi? Trendyol 1. Lig şampiyonu hangi ekip oldu?

Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi mi? Trendyol 1. Lig şampiyonu hangi takım?
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 23:20

’de sezonun son haftalarına girilirken heyecan doruk noktasına ulaştı. Zirve mücadelesi, play-off hattındaki rekabet ve ligde kalma savaşı futbolseverlere yüksek tempolu bir süreç sunarken, özellikle üst sıralarda dengeler büyük oranda belirginleşmeye başladı.

Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi mi? Trendyol 1. Lig şampiyonu hangi takım?

Trendyol 1. Lig'de sezon sonu yaklaşırken Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği, diğer doğrudan yükselme ve play-off adaylarının ise rekabetinin sürdüğü belirtiliyor.
Erzurumspor, sergilediği istikrarlı performans sayesinde Süper Lig biletini erken alan taraf oldu.
Erzurumspor FK, planlanan şampiyonluk kutlamalarını Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylar ile kulüp başkanının annesinin vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor dışında doğrudan terfiyi garantileyen başka bir kulüp bulunmuyor.
Erokspor ve Amedspor başta olmak üzere üst sıralardaki takımlar Süper Lig'e çıkmak adına mücadele ediyor.
19 Nisan itibarıyla oluşan güncel puan tablosuna göre Erzurumspor 79 puan, Erokspor 73 puan, Amedspor 72 puan ve Çorum 67 puana sahip.
Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi mi? Trendyol 1. Lig şampiyonu hangi takım?

ERZURUMSPOR SÜPER LİG’E YÜKSELDİ Mİ?

, sergilediği istikrarlı performans sayesinde Süper Lig biletini erken alan taraf oldu. Sezon boyunca ortaya koyduğu dengeli oyun yapısı, sağlam savunma kurgusu ve kritik anlarda elde edilen galibiyetler bu başarıyı kaçınılmaz kıldı. Özellikle ligin son virajına girilirken rakipleriyle arasındaki puan farkını artırması, takım üzerindeki baskıyı asgari seviyeye çekti. Bu tablo, Erzurumspor’un kalan karşılaşmalara daha konforlu çıkmasını sağlarken şampiyonluk yolunda hata payını da düşürdü. Öte yandan Erzurumspor FK’dan, taraftarla yapılacak kutlamaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıklaması geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Erzurumspor Kulübü olarak, her zaman ülkemizin değerlerine, toplumsal hassasiyetlere ve ortak acılarımıza karşı duyarlı olmayı öncelik kabul ettik. Bu doğrultuda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylar ile kulüp başkanımız Sayın Ahmet Dal'ın kıymetli annesinin vefatı nedeniyle, planlanan şampiyonluk kutlamalarımızı ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız."

Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi mi? Trendyol 1. Lig şampiyonu hangi takım?

SÜPER LİG’E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselme yarışı henüz bütünüyle sonuçlanmış değil. Erzurumspor dışında doğrudan terfiyi garantileyen başka bir kulüp bulunmuyor. Ancak kalan haftalar, bu sorunun yanıtını kesinleştirecek.

Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi mi? Trendyol 1. Lig şampiyonu hangi takım?

Erokspor ve Amedspor başta olmak üzere üst basamaklardaki takımlar, Süper Lig’e çıkmak adına yoğun bir mücadele sergiliyor. Bu ekiplerin performansı, önümüzdeki hafta oynanacak kritik maçlarla birlikte belirleyici hale gelecek. Özellikle ikinci ve üçüncü sıralar arasındaki puan farkının oldukça sınırlı olması, yarışın son haftaya kadar devam edeceğine işaret ediyor.

Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi mi? Trendyol 1. Lig şampiyonu hangi takım?

Play-off hattı ile doğrudan yükselme potası arasındaki rekabet, ligin heyecan seviyesini artıran temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle kalan müsabakalar yalnızca puan cetvelini değil, takımların sezon boyunca verdiği emeğin karşılığını da tayin edecek.

Trendyol 1. Lig’de 19 Nisan itibarıyla oluşan güncel puan tablosu şu şekilde sıralanıyor:

  1. Erzurumspor – 79 puan
  2. Erokspor – 73 puan
  3. Amedspor – 72 puan
  4. Çorum – 67 puan
#Futbol
#Futbol
#erzurumspor
#Trendyol 1. Lig
#Süper Lig'e Yükselme
#Play-off Hattı
#Spor
