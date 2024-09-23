Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklama yaptı! 'Fenerbahçeli doğdum'

23 Eylül 2024 22:34 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 22:42

Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım, medyada çıkan haberlere açıklama yaparak yalanladı. Yıldırım, "Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, bugün hakkında çıkan haberler için sessizliğini bozdu. Yıldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır.

Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanmasıdır.

Taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir."