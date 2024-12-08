Eski Fenerbahçe futbolcusu Luis Nani 38 yaşında kariyerini noktaladı!
Portekiz futbolunun önemli isimlerinden ve bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Adana Demirspor formalarını giyen Luis Nani futbolu bıraktığını açıkladı.
Portekizli yıldız futbolcu Luis Nani, 38 yaşında yeşil sahalara veda ederek emeklilik kararı aldı. Son olarak Estrela Amadora forması giyen Nani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararını bildirdi.
Portekiz kulübü Sporting Lizbon altyapısında yetişen Luis Nani daha sonra Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'a geldi. Daha sonra Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne, Adana Demirspor ve Estrela formalarını terletti.
KARİYER PERFORMANSI
Portekizli yıldız Nani, profesyonel kariyerinde 616 maça çıkarken bu maçlarda 128 gol attı ve 145 asist yaptı.
Kupa dolabı bir hayli kabarık olan Golcü futbolcunun ülkesi Portekiz ile 2016'da kazandığı EURO 2016 hala akıllarda.