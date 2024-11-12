Eski Galatasaray futbolcusu Patrick van Aanholt Sparta Rotterdam ile sözleşme imzaladı!

12 Kasım 2024 18:33 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 18:36

Bir dönem Galatasaray forması giyen sol bek Patrick van Aanholt Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile anlaştı.

Galatasaray'da 2021-2023 sezonları arasında forma giyen Hollandalı sol bek, Sparta Rotterdam ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray ile sözleşmesinin sona erdiği geçtiğimiz haziran ayından bu yana bonservisi elinde olan Patrick van Aanholt'un yeni takımı Sparta Rotterdam oldu. Hollanda kulübünden yapılan açıklamada deneyimli sol bek ile sözleşme imzalandığı ve anlaşmada 1 yıllık opsiyonun bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY KARNESİ

Hollandalı sol bek van Aanholt, Galatasaray forması ile çıktığı 62 maçta 3 gol atarken 5 asist üretti.