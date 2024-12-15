Eskişehir taraftarından tarihi rekor!

15 Aralık 2024 19:16 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 19:17

Eskişehirspor ile Akdeniz takımı Manavgat Belediyespor maçında 30 bin 358 taraftar ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) taraftar rekoru kırıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Gruptaki Eskişehirspor​ - Manavgat Belediyespor karşılaşmasında tarihi bir rekor​ kırıldı. Eskişehir​ Yeni Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen müsabakada kayıtlara göre 30 bin 358 taraftar tribünlerde yer aldı.

Böylece bu karşılaşma, Bölgesel Amatör Lig'de en yüksek seyirci ile tribünden takip edilen maç olarak kayıtlara geçti.