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Esra Yıldız Kahraman çeyrek finalde

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 17:25 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:27
Esra Yıldız Kahraman çeyrek finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kg son 16 turunda Tunuslu rakibi Khouloud Hlimi'yi 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kg son 16 turunda Tunus'tan Khouloud Hlimi'yi 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Esra Yıldız Kahraman, çeyrek final müsabakasına 4 Ağustos'ta çıkacak.

Kaynak: tgrthaber.com
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