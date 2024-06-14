EURO 2024'de salgın damgası! Fransa Milli Takımı'nı hastalık vurdu 

14 Haziran 2024 20:46 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:47

EURO 2024 öncesi hazırlıklarını sürdüren Fransa'da salgın krizi patlak verdi. İddialı kadrosuyla finali hedefleyen Fransa Milli Takım'ında hastalık patlak verdi.

Taraftara açık son antrenmanda yer almayan Kylian Mbappe'nin salgına yakalandığı öğrenildi. L'Équipe gazetesinin haberine göre, Euro 2024'teki ilk sınav öncesi Maviler'de bazı oyuncular ve personelin baş ağrısı, soğuk algınlığı, kramplar yaşadığı bir virüs salgınıyla karşı karşıya kaldı.

İLK MAÇ ÖNCESİ KADRO KORKUSU YAŞANIYOR

Fransa basınında yer alan haberlere göre, 17 Haziran Pazartesi günü Avusturya karşısında ilk maçına çıkacak olan takım, birçok oyuncusundan mahrum olabilir.

Takımdaki belirtiler çarşamba gününden beri devam ediyor. Şiddetli olmasalar da, etkilenen oyuncular henüz tam anlamıyla belirlenemedi.

D Grubu'nda Polonya, Hollanda ve Avusturya ile mücadele edecek olan Fransa Millî Takımı, EURO 2024'ün başlamasına saatler kala salgın krizi ile karşı karşıya kaldı.

MBAPPE ANTREMANA ÇIKMADI

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe ile birlikte Kingsley Coman ve Ousmane Dembele, virüsün bulaştığı futbolcular arasında yer aldılar. Mbappe bu yüzden son idmana çıkamadı.