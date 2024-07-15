EURO 2024'te 6 futbolcu gol kralı oldu, gözler Ronaldo'yu aradı! 

15 Temmuz 2024 04:57 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 05:30

İngilizler EURO 2024'te değerini en çok artıran 10 futbolcuyu sıraladı: Listede 2 Türk var!

İngilizler EURO 2024'te değerini en çok artıran 10 futbolcuyu sıraladı: Listede 2 Türk var!

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya ile İngiltere kozlarını paylaştı.

İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya şampiyon oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya şampiyonluğu getiren golleri 47. dakikada Nico Williams ve 86. dakikada Mikel Oyarzabal attı.

İngiltere'nin tek golü ise 73. dakikada Cole Palmer'dan geldi.

LİSTEDE 6 İSİM VAR

EURO 2024'te gol krallığını 6 isim zirvede bitirdi.

Cody Gakpo, Harry Kane, Goerges Mikautadze, Kai Havertz, Dani Olmo ve Ivan Schranz, gol krallığında 3 golle ilk sırada yer aldı.

Turnuvada 85 farklı isim ağları havalandırdı.

RONALDO GOL ATAMADI

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo ise forma giydiği Avrupa şampiyonalarında ilk kez gol atamadı.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden ve hepsinde rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, 2024'te gol kaydedemedi.

14 golle turnuva tarihinin en fazla gol atan futbolcusu konumundaki Ronaldo, 2004'te 2, 2008'de 1, 2012 ve 2016'da 3'er, 2020'de ise 5 kez ağları sarsmıştı.