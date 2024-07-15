EURO 2024'te 6 futbolcu gol kralı oldu, gözler Ronaldo'yu aradı!
EURO 2024, İspanya'nın şampiyonluğuyla tamamlandı. Turnuvada 6 isim gol krallığını ilk sırada bitirirken Cristiano Ronaldo ise forma giydiği Avrupa şampiyonalarında ilk kez gol sevinci yaşayamadı.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya ile İngiltere kozlarını paylaştı.
İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya şampiyon oldu.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya şampiyonluğu getiren golleri 47. dakikada Nico Williams ve 86. dakikada Mikel Oyarzabal attı.
İngiltere'nin tek golü ise 73. dakikada Cole Palmer'dan geldi.
LİSTEDE 6 İSİM VAR
EURO 2024'te gol krallığını 6 isim zirvede bitirdi.
Cody Gakpo, Harry Kane, Goerges Mikautadze, Kai Havertz, Dani Olmo ve Ivan Schranz, gol krallığında 3 golle ilk sırada yer aldı.
Turnuvada 85 farklı isim ağları havalandırdı.
RONALDO GOL ATAMADI
Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo ise forma giydiği Avrupa şampiyonalarında ilk kez gol atamadı.
Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden ve hepsinde rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, 2024'te gol kaydedemedi.
14 golle turnuva tarihinin en fazla gol atan futbolcusu konumundaki Ronaldo, 2004'te 2, 2008'de 1, 2012 ve 2016'da 3'er, 2020'de ise 5 kez ağları sarsmıştı.