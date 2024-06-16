EURO 2024'te Polonya ile Hollanda maçı öncesi olay: Polis kurşunuyla yaralandı

16 Haziran 2024 15:04 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 15:12

UEFA'nın, EURO 2024 maçları için sunduğu biletler yetersiz kaldı! 2 milyon biletin 50 milyon talibi çıktı

UEFA'nın, EURO 2024 maçları için sunduğu biletler yetersiz kaldı! 2 milyon biletin 50 milyon talibi çıktı

Almanya'da EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi bir kişi polis kurşunuyla yaralandı. Hamburg kentinde, Polonya ile Hollanda arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi çıkan olaylarda, bir kişinin polis kurşunuyla vurularak yaralandığı bildirildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, olaylar sırasında ilk belirlemelere göre bir taraftarın kazma ve yangın söndürücü ile polis memurlarını tehdit ettiği, polisin ateşli silah kullanması sonucu yaralanan taraftarın tedavi altına alındığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde de Polonya ile Hollanda arasında bugün oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi çıkan olaylarda, polisin olayları bastırmak için önce biber gazı kullandığı, ardından havaya ateş açtığı kaydedildi.

Daha sonra kendisine yönelik tehdit algılayan polisin, bir kişiyi silahla yaraladığı ve yaralının tedavi altına alındığı aktarıldı.