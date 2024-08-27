Euro 2024'ün Almanya'ya katkısı belli oldu! Turizmciler hayal kırıklığı yaşadı

27 Ağustos 2024 01:57 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 02:10

Tonlarca elmas gömülü olan kasaba: Göreni duyanı şoke ediyor

Tonlarca elmas gömülü olan kasaba: Göreni duyanı şoke ediyor

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası geride kalırken, en çok merak edilen konulardan biri de ülkeye bıraktığı ekonomik katkı oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Nielsen Sports raporu, EURO 2024'ün Almanya ve turnuvaya ev sahipliği yapan 10 şehir için 7,4 milyar euroluk bir ekonomik katkı sağladığını ortaya koydu.

YÜZDE 90'DAN FAZLASI BİLET SAHİPLERİNE AİT

Bu miktarın yüzde 90'ından fazlası, 2,7 milyon bilet sahibinin (yüzde 44'ü yurt dışından), organizatörlerin ve akredite kişilerin harcamalarının doğrudan sonucu olup, bu harcamaların dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkileri de dikkate alındığında elde edildi.

Öne çıkan harcamalar arasında konaklama, ev sahibi şehirlere ve şehir içindeki ulaşım ile stadyumlar çevresinde yapılan yiyecek ve içecek tüketimi bulunuyor.

Rapora göre, bilet sahiplerinin neredeyse üçte ikisi ev sahibi şehirlerde toplu taşıma araçlarını tercih etti.

571 MİLYON EUROLUK REKLAM GELİRİ

Küresel medyada varlık göstermeleri ve görünürlükleri sayesinde, ev sahibi şehirler ve ev sahibi ülke için toplam 571 milyon euroluk reklam değeri yaratıldı.

EURO 2024'te oynanan 51 maça 2,7 milyon seyirci katılırken 1,7 milyonu en az bir maça katılan tek bilet sahipleriydi.

Bilet sahiplerinin yüzde 23'ü ev sahibi şehirlerden, yüzde 33'ü Almanya'nın geri kalanından ve yüzde 44'ü yurt dışından geldi.

ALMAN EKONOMİSİNE FAYDASI OLDU MU?

Alman medyasına göre, UEFA, turnuvaya ev sahipliği yapabilmek için Almanya'dan "tam vergi muafiyeti" ve "stadyumların kirasız kullanımı" gibi garantiler talep etti. Alman hükümeti ise milyonlarca dolarlık vergi muafiyetlerini ve geniş kapsamlı ekonomik tavizleri kabul etti.

Almanya Maliye Bakanlığı, "gizlilik" gerekçesiyle bu vergi muafiyetlerinin miktarını açıklamadı.

Uluslararası Spor Yönetimi Profesörü Dr. Alexander Hodeck, UEFA'nın ihalesini kazanmak için uyulması gereken 18 kural bulunduğunu belirtti. Bu kurallar arasında stadyumda satılan ürünlerden satış vergisi alınmaması da yer alıyor.

TURİZMCİLER VE İŞLETMELER, EURO 2024'TEN MEMNUN DEĞİL

Şampiyonanın bilançosunu çıkarmak için henüz çok erken olduğunu söylenirken, Almanya Kuzey Ren Vestfalya Otelciler Birliği (DEHOGA) çoğu işletme EURO 2024'ten kâr etmediğini açıklarken, harcamalarla ilgili hayal kırıklığı yaratan sonuçlar olduğunu belirtti.

DEHOGA, 2-10 Temmuz tarihleri arasında Almanya'daki yaklaşık 2.730 konaklama şirketiyle anket yaptı. Katılanların yüzde 88'i “EURO 2024'ün hiçbir olumlu etkisi olmadığını” açıklarken, sadece yüzde 8,1'i turnuvanın etkisinin "olumlu" olduğunu söyledi.

TURNUVA, ALMANYA'NIN EKONOMİSİNİ CANLANDIRABİLİR Mİ?

Prof. Dr. Alexander Hodeck, turnuvanın ekonomik olarak getirilerinin genellikle abartıldığını söylerken, EURO 2024 maçlarına toplamda 2,7 milyon taraftarın katılması beklendiğinden yapılan hesapla şunları söyledi:

"Bunların 2 milyonu 1 ya da 2 gece konaklasa, bu Almanya'daki tüm konaklamaların yüzde 1'ine denk gelir. Bu da Alman ekonomisini durgunluktan çıkarmak için yeterli değil.”