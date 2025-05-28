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 | Burak Ayaydın

EuroLeague bütçeleri şaşırttı: Fenerbahçe Beko zoru başardı!

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa şampiyonluğuyla birlikte EuroLeague bütçeleri yine gündeme geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki en pahalı 6. takım olmasına rağmen zoru başardı ve zirveye ulaştı.

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EuroLeague bütçeleri şaşırttı: Fenerbahçe Beko zoru başardı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 00:33
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 00:35

Fenerbahçe Beko, bütçe doğrultusundaki sıralamanın aksine harika bir performans gösterdi ve EuroLeague şampiyonu oldu. THY Avrupa Ligi'ndeki mali tabloda 6. sırada yer alan temsilcimiz, bu duruma rağmen şampiyon olmasıyla da sosyal medyada ayrıca öne çıkarıldı.

EuroLeague bütçeleri şaşırttı: Fenerbahçe Beko zoru başardı!

FENERBAHÇE BEKO'NUN ŞAMPİYON OLDUĞU EUROLEAGUE'DE BRÜT OLARAK TAKIM BÜTÇELERİ

Real Madrid - 45 Milyon Euro

EA7 Milan - 39 Milyon Euro

Panathinaikos - 37 Milyon Euro

Olympiacos - 37 Milyon Euro

Anadolu Efes - 34.5 Milyon Euro

Fenerbahçe Beko - 33.5 Milyon Euro

Barcelona - 32 Milyon Euro

Bayern Münih - 33 Milyon Euro

AS Monaco - 29.4 Milyon Euro

Virtus Bologna - 25 Milyon Euro

Partizan - 23 Milyon Euro

Crvena Zvezda - 22 Milyon Euro

EuroLeague bütçeleri şaşırttı: Fenerbahçe Beko zoru başardı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO TÜRKİYE LİGİ'NDE KİMLE KARŞILAŞACAK?
Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi play-off aşamasında ise Türk Telekom ile eşleşmişti.
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#ali koç
#Fenerbahçe Beko
#thy euroleague
#Thy Avrupa Ligi
#Saras Jasikevicius
#Avrupa Şampiyonluğu
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