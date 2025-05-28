EuroLeague bütçeleri şaşırttı: Fenerbahçe Beko zoru başardı!

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa şampiyonluğuyla birlikte EuroLeague bütçeleri yine gündeme geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki en pahalı 6. takım olmasına rağmen zoru başardı ve zirveye ulaştı.

Fenerbahçe Beko, bütçe doğrultusundaki sıralamanın aksine harika bir performans gösterdi ve EuroLeague şampiyonu oldu. THY Avrupa Ligi'ndeki mali tabloda 6. sırada yer alan temsilcimiz, bu duruma rağmen şampiyon olmasıyla da sosyal medyada ayrıca öne çıkarıldı.

FENERBAHÇE BEKO'NUN ŞAMPİYON OLDUĞU EUROLEAGUE'DE BRÜT OLARAK TAKIM BÜTÇELERİ

Real Madrid - 45 Milyon Euro

EA7 Milan - 39 Milyon Euro

Panathinaikos - 37 Milyon Euro

Olympiacos - 37 Milyon Euro

Anadolu Efes - 34.5 Milyon Euro

Fenerbahçe Beko - 33.5 Milyon Euro

Barcelona - 32 Milyon Euro

Bayern Münih - 33 Milyon Euro

AS Monaco - 29.4 Milyon Euro

Virtus Bologna - 25 Milyon Euro

Partizan - 23 Milyon Euro

Crvena Zvezda - 22 Milyon Euro