EuroLeague bütçeleri şaşırttı: Fenerbahçe Beko zoru başardı!

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa şampiyonluğuyla birlikte EuroLeague bütçeleri yine gündeme geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki en pahalı 6. takım olmasına rağmen zoru başardı ve zirveye ulaştı.
Fenerbahçe Beko, bütçe doğrultusundaki sıralamanın aksine harika bir performans gösterdi ve EuroLeague şampiyonu oldu. THY Avrupa Ligi'ndeki mali tabloda 6. sırada yer alan temsilcimiz, bu duruma rağmen şampiyon olmasıyla da sosyal medyada ayrıca öne çıkarıldı.
Real Madrid - 45 Milyon Euro
EA7 Milan - 39 Milyon Euro
Panathinaikos - 37 Milyon Euro
Olympiacos - 37 Milyon Euro
Anadolu Efes - 34.5 Milyon Euro
Fenerbahçe Beko - 33.5 Milyon Euro
Barcelona - 32 Milyon Euro
Bayern Münih - 33 Milyon Euro
AS Monaco - 29.4 Milyon Euro
Virtus Bologna - 25 Milyon Euro
Partizan - 23 Milyon Euro
Crvena Zvezda - 22 Milyon Euro