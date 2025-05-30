Euroleague zaferi sonrası Fenerbahçe Beko Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğu oldu

Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü’nde kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik heyeti ve oyuncuları tebrik ederek takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague’de şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Kabulde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik heyet ve oyuncular da yer aldı. Erdoğan, sarı-lacivertli ekibi tebrik ederek başarılarından dolayı takımı kutladı ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti. Sarı-lacivertli takımın maskotu Yellow da peluş oyuncağıyla Erdoğan’a sürpriz yaptı. Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti.