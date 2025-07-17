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 | Murat Makas

Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstürü açıklandı

Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Avrupa kıtası dışından Dubai Basketball mücadele edecek.

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Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstürü açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 13:28

'de normal sezon 30 Eylül Salı günü start alacak ve 17 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla sona erecek. Play-In karşılaşmaları da 21 Nisan Salı ve 24 Nisan Cuma günleri yapılacak. turu ise 28 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. 2026 Euroleague Final-Four organizasyonu 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından ilk 6 sırayı alan takımlar play-off'a kalacak. Ligi 7, 8, 9 ve 10. sırada bitiren ekipler de Play-In'de oynayacak.

TÜRKİYE'DEN İKİ TAKIM MÜCADELE EDECEK

Bu sezon Euroleague'de; Efes, Monaco, Baskonia, Kızılyıldız, Dubai Basketball, Olimpia Milano, Barcelona, ??Bayern Münih, Beko, Hapoel Tel Aviv, ASVEL, Maccabi Tel Aviv, Olympiakos, Panathinaikos, Paris Basketball, ??Partizan, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Bologna ve Zalgiris Kaunas yer alacak.

İlk hafta son şampiyon Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Paris Basketball ile karşı karşıya gelecek. A. Efes ise İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile sahasında mücadele edecek. Fenerbahçe ile Efes arasında oynanacak Türk derbileri ise 6 ve 25. haftalarda yapılacak. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos da Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

Euroleague'de ilk hafta programı şöyle:

30 Eylül Salı
Dubai Basketball - Partizan
Hapoel Tel Aviv - Barcelona
A. Efes - Maccabi Tel Aviv
Kızılyıldız - Olimpia Milano
Panathinaikos - Bayern Münih
Baskonia - Olympiakos
Virtus Bologba - Real Madrid

1 Ekim Çarşamba
Monaco - Zalgiris Kaunas
Fenerbahçe - Paris Basketball
ASVEL - Valencia Basket

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ETİKETLER
#Basketbol
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