EuroLeague'den Tarık Biberovic ve Elijah Bryant'a ceza kesildi!

15 Ekim 2024 18:12 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 18:24

EuroLeague maçında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya gelmişti. 2 Türk takımının karşılaşmasında parkeden sarı-lacivertli ekip 83-78'lik skorla galip ayrılmasını bildi. Maçın üçüncü çeyreğinde çıkan tartışmada Biberovic ve Bryant oyun dışı kalmıştı. Organizasyon iki sporcuya cezayı kestiğini açıkladı.

Turkish Airlines EuroLeague​ organizasyonu, Fenerbahçe Beko​ forması giyen Tarık Biberovic ve Anadolu Efes​ sporcusu Elijah Bryant'ın itirazını değerlendirdi.

İtirazlar sonucu kararını açıklayan yönetim iki basketbolcuya ceza verdiğini açıkladı.

MAÇ VE PARA CEZASI VERİLDİ

EuroLeague yönetimi tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic’in bir maç cezası ve 5.000 avro para cezası aldığı duyuruldu.

Anadolu Efes oyuncusu Elijah Bryant’a ise yine bir maç cezası ve 10.000 avro para cezası verildi.

Fakat iki temsilcimiz de verilen cezalar konusunda EuroLeague’e itirazda bulunacak. Bu sebeple itiraz süreci sonuçlanana kadar Tarık Biberovic de, Elijah Bryant da maçlarda forma giyebilecek.