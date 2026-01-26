Eyüpspor Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? 1 puanla yetindi

Kategoriler
İstanbul
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda mücadele etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
Beşiktaş, henüz 6. dakikada Orkun Kökçü ile üstünlüğü yakaladı.
Eyüpspor, 57. dakikada Umut Bozok ile skora eşitlik getirdi.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Emre Akbaba çıktı ve penaltıdan attığı golle takımını öne taşıdı.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 76. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 33 puanla zirvenin 13 puan arkasında kaldı.
Eyüpspor'un puanı ise 15 olarak belirlendi.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ligde gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek.
Eyüpspor, Alanyaspor deplasmanına çıkacak.