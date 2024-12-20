Eyüpspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

20 Aralık 2024 18:00 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 18:06

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe, liderlik yarışında Eyüpspor deplasmanında 3 puan peşinde... Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik maç Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Birkan Tetik, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Caner Erkin, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Saiz, Ampem, Ahmed Kutucu, Thiam.

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri.

HAKEM KADROSU

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı Emre Kargın yönetecek. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Furkan Ürün üstlenecek.Müsabakada dördüncü hakem olarak Burak Olcar görev alacak.