Tgrt Haber
Haberler>Spor>Eyüpspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Aralık 2024 18:00 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 18:06
Eyüpspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe, liderlik yarışında Eyüpspor deplasmanında 3 puan peşinde... Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik maç Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

 

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Birkan Tetik, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Caner Erkin, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Saiz, Ampem, Ahmed Kutucu, Thiam.

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım - 1. Resim

HAKEM KADROSU

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı Emre Kargın yönetecek. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Furkan Ürün üstlenecek.Müsabakada dördüncü hakem olarak Burak Olcar görev alacak.

Emre Kargın Kimdir? Nereli? Hangi Takımlı? FIFA Kokartlı mı? Emre Kargın'ın Hakemlik Kariyeri ve Başarıları - Dünya ve Türkiye Gündemini Anında Takip Edin | Haber Portalı - aslinda.com

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...