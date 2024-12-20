Eyüpspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe, liderlik yarışında Eyüpspor deplasmanında 3 puan peşinde... Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik maç Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Eyüpspor: Birkan Tetik, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Caner Erkin, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Saiz, Ampem, Ahmed Kutucu, Thiam.
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri.
HAKEM KADROSU
Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı Emre Kargın yönetecek. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Furkan Ürün üstlenecek.Müsabakada dördüncü hakem olarak Burak Olcar görev alacak.