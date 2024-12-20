Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

20 Aralık 2024 14:12 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:13

Süper Lig'in 17. haftasının açılışında bugün oynanacak Eyüpspor - Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

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Süper Lig’de zirve yarışını bırakmayan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında kayıpsız dönmek istiyor. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

VAR HAKEMİ İLKER COŞKUN OLDU

Saat 20.00'da başlayacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.

Söz konusu mücadelede VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.