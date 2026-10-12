Eyüpspor Göztepe canlı nereden izlenir? Eyüpspor Göztepe maçı şifresiz veren yabancı kanallar belli oldu

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Eyüpspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Eyüpspor - Göztepe maçının başlama saati ve yayın seçeneklerine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

EYÜPSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesi, 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. İstanbul'da bulunan Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Milli maç arasının ardından lig heyecanına devam eden ekiplerin mücadelesi, puan tablosundaki konumlarını güçlendirmek isteyen iki takım açısından önem taşıyor. Karşılaşmayı televizyondan veya internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin yayın saatini ve erişim koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

EYÜPSPOR GÖZTEPE CANLI NEREDEN İZLENİR?

Eyüpspor - Göztepe karşılaşmasının Türkiye'deki canlı yayın adresi beIN Sports 1 olarak açıklandı. Mücadele şifreli yayın kapsamında ekrana gelecek. Bu nedenle maçı televizyondan izlemek isteyen futbolseverlerin ilgili spor yayın paketine veya yetkili dijital yayın hizmetine erişimi bulunması gerekiyor.

İnternet üzerinden izleme seçeneğini değerlendiren taraftarlar, beIN SPORTS'un yetkili dijital platformlarını ve yayın paketlerini kontrol edebilir. Ücretsiz yayın arayanların ise karşılaşmanın resmî yayıncı tarafından açık erişime sunulup sunulmadığını doğrulaması önem taşıyor. Resmî olarak doğrulanmayan yayın bağlantıları, kullanıcıları yanıltıcı sayfalara yönlendirebilir.

EYÜPSPOR GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Eyüpspor - Göztepe maçını şifresiz yayınlayan yabancı bir kanal bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir yayın bilgisi olmadan kanal adı vermek doğru olmaz. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı beIN Sports 1 olduğu için yurt dışındaki yayın seçenekleri, ülkeye ve yayın haklarını elinde bulunduran kuruluşlara göre değişebilir.

Yurt dışında bulunan futbolseverler, yaşadıkları ülkedeki resmî Süper Lig yayıncısını veya beIN SPORTS'un ilgili ülkedeki yayın hizmetlerini kontrol edebilir. Bir ülkede ücretli yayınlanan karşılaşmanın başka bir ülkede de ücretsiz yayınlanacağı varsayılmamalıdır. Maçı şifresiz izlemek isteyenlerin resmî yayıncıların açık yayın duyurularını incelemesi gerekir.

EYÜPSPOR GÖZTEPE MAÇI İNTERNETTEN CANLI NASIL İZLENİR?

Eyüpspor - Göztepe maçını internet üzerinden izlemek isteyenler, Türkiye'de yetkili beIN SPORTS dijital yayın seçeneklerini değerlendirebilir. Yayına erişim için uygun üyelik veya paket gerekebilir. Kullanıcıların karşılaşmanın yayın saatinde platforma giriş yaparak maçın yayın akışında yer alıp almadığını kontrol etmesi önerilir.

Ücretsiz canlı yayın bağlantısı arayan futbolseverlerin, resmî yayıncı tarafından sunulmayan sitelere karşı dikkatli olması gerekir. Bu tür sayfalarda yanıltıcı oynatma düğmeleri, yoğun reklamlar ve güvenlik riski oluşturabilecek yönlendirmeler bulunabilir. Karşılaşmayı kesintisiz takip etmek için yetkili yayın hizmetlerinin tercih edilmesi daha güvenli bir seçenektir.