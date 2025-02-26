Eyüpspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı!

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve uzun pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel hücum çalışmalarıyla sona erdi.

Teknik direktör Arda Turan, idmandan önce futbolcularla sahada uzun bir toplantı yaptı.

Bu sezon iç saha müsabakalarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayan Eyüpspor, Kasımpaşa-Göztepe maçının olması dolayısıyla Başakşehir'i Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda ağırlayacak.