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Eyüpspor'da kötü haber! Galatasaray maçına eksik çıkacak

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 19:34 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 19:40
Eyüpspor&#039;da kötü haber! Galatasaray maçına eksik çıkacak

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarından Eyüpspor evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Konuk takım maçı 2-1 kazanırken İstanbul temsilcisi haftaya Galatasaray maçına eksik çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, Rizespor'u konuk etti. Sahadan Karadeniz ekibi 2-1 galip ayrılmayı başardı.

3 FUTBOLCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Eyüpspor'da 45. dakikada Melih Kabasakal, 61. dakikada Ahmed Kutucu ve 77. dakikada Robin Yalçın sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Üç futbolcu da gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Ahmed Kutucu - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

AHMED KUTUCU'NUN SEZON KARNESİ

Eyüpspor'un golcü futbolcusu Ahmed Kutucu, bu sezon mor-sarı forma altında 13 maçta 6 gol atarken 5 asist üretmişti.

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Kaynak: tgrthaber.com

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