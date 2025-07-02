Eyüpspor'dan flaş transfer! Serdar Gürler'i renklerine bağladı

Eyüpspor, transfere hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Eyüpspor, Kerem Demirbay'ın ardından Serdar Gürler'i de kadrosuna kattı. Süper Lig ekibi, deneyimli kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Eflatun-sarılılar, 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza törenine katılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, konuya ilişkin şunları söyledi: "Serdar, uzun yıllardır Süper Lig’de gösterdiği istikrarlı performans ve tecrübesiyle öne çıkan, Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Sahadaki çalışkanlığı, mücadeleci ruhu ve liderlik özellikleriyle takımımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu transferin hem kulübümüz hem de Serdar için hayırlı olmasını diliyorum."

Serdar Gürler ise duygularını dile getirerek, "Eyüpspor formasını giyecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Burada geçireceğim süre boyunca takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte güzel başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu fırsatı bana sunan Eyüpspor ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.