Ezeli rakipler milli yıldız için savaşıyor! Serdal Adalı bizzat devreye girdi

Beşiktaş gelecek sezon için iddialı kadro çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar milli yıldız Orkun Kökçü için kolları sıvadı. Başkan Serdal Adalı transfer için ekibiyle devreye girdi. Oyuncuya Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da talip olduğu biliniyor.

Tammy Abraham gibi bir yıldızı kadrosuna katarak transferde ses getiren Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında orta saha bölgesine takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar milli yıldızın peşine düştü. Kara Kartal Benfica’nın oyuncusu Orkun Kökçü için nabız yokluyor.

Teknik Direktörü Bruno Lage ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Auckland maçında tartışma yaşayan ve sonrasında takımdan ayrılma kararı alan Orkun Kökçü için hamle yapmak isteyen yönetim yüksek bonservis bedeliyle karşı karşıya.



SERDAL ADALI DEVREYE GİRDİ

Benfica'nın, oyuncuyu Feyenoord'dan transfer ettiği rakam olan 30 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata satmayı düşünmediği belirtildi. Bunun üzerine Başkan Serdal Adalı ve kurmayları kiralama formülünü gündemine aldı.



AVRUPA'NIN DEVLERİ PEŞİNDE

Beşiktaşlı yetkililer, Benfica'nın talep ettiği rakamı bulamaması durumunda girişimlerine hız verecek. Galatasaray ve Fenerbahçe ile de adı anılan 24 yaşındaki orta saha, Türkiye'ye gelme kararı verirse tek adresi çocukluk aşkı Beşiktaş olacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; Orkun'un ailesi de bu yönde görüş bildirirken oyuncuyla İngiltere, İspanya ve İtalya'dan önemli kulüplerin ilgilenmesi, siyah beyazlıları düşündürüyor.

