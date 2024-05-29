F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze isyanı: Yeter artık

29 May 2024 00:08 - Güncelleme : 29 May 2024 00:08

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze ve Refah'taki sivil ölümlere isyan etti.

"YETER ARTIK"

Önümüzdeki sene Ferrari'ye geçecek olan 39 yaşındaki efsane pilot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli" diyerek isyan etti.

Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.