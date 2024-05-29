F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze isyanı: Yeter artık
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 00:08 - Güncelleme : 29 May 2024 00:08
Gazze'de yaşanan sivil ölümlere Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton isyan etti.
Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze ve Refah'taki sivil ölümlere isyan etti.
"YETER ARTIK"
Önümüzdeki sene Ferrari'ye geçecek olan 39 yaşındaki efsane pilot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli" diyerek isyan etti.
Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber