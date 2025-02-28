Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Fanatik Beşiktaşlı babanın kızlarına verdiği isimler gündem oldu

Mersin'de yaşayan Beşiktaş taraftarı baba Mahmut Köse, kızlarına verdiği isimlerle sosyal medyada gündem oldu. Kızlarına Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kısaltması BJK'den esinlenen baba en büyük hayalini de anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fanatik Beşiktaşlı babanın kızlarına verdiği isimler gündem oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 14:36

Mersin Beşiktaşlılar Derneği, 10 yaşına giren 4. sınıf öğrencisi Buğlem Jade Köse'ye sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Toroslar ilçesindeki Anafartalar İlkokulu rehber öğretmeni Veli Yılmaz'ın öncülüğünde gerçekleşen doğum günü etkinliğine katılan dernek yöneticileri, yaş gününü kutladıkları Buğlem Jade Köse'nin yanı sıra 8 yaşındaki 3. sınıfta okuyan ikizler Bilge Jülide Köse ve Betül Jale Köse'ye forma ve sürpriz hediyeler verdi. Doğum günü ile ilgili fotoğrafların derneğin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine isimlerinin kısaltması "BJK" olan kardeşler, yoğun ilgi gördü.

EN ÇOK J HARFİ ZORLADI

Bir kamu kurumunda çalışan 45 yaşındaki 3 çocuk babası Mahmut Köse, kızlarına taraftarı olduğu kulübün kısaltmasının baş harflerinden oluşan isim verme sürecini anlattı. İlk çocuklarının kız olduğunu öğrendiklerinde eşi ile farklı isim arayışına girdiklerini belirten Köse, "Beşiktaş aşkı da olunca 'ilk harfi B olsun, ikinci harfi J olsun' dedik. Soyadımız K zaten. Bu baş harfleri birleştirince BJK olur diye düşündük. Hem kendileri için ileriki yaşlarda bir anı olur, hem Beşiktaş'a gönül verirler dedik" şeklinde konuştu. Daha sonra ikizleri dünyaya gelince J harfi ile başlayan isim bulma konusunda zorlandıklarını dile getiren Köse, onu da birkaç ay süren arayışın ardından aştıklarını kaydetti.

"BJK AİLESİ" OLARAK TANINIYORLAR

Çocuklarının isimleri konusunda zaman zaman meraklı kişilerin sorularıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Köse, yakın çevrelerinde ise BJK ailesi olarak tanındıklarını söyledi. Bir Beşiktaş taraftarı olarak ailesiyle birlikte İstanbul'da siyah-beyazlı takımın maçını izlemeyi hayal ettiklerini dile getiren Köse, "Beşiktaşlı yöneticiler bu konuda yardımcı olurlarsa seviniriz" diye konuştu. Futbola ilgileri olan çocuklarının derslerinde de başarılı olduklarını ifade eden baba Köse, kızlarına eğitim sürecinde de destek verilmesi halinde mutlu olacaklarını kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk'tan ceza sonrası jet açıklama! 'Tahkim'e gideceğiz'
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.