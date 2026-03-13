SON DAKİKA!
Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti Fenerbahçe yenildi mi?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük’e deplasmanda 2-0 yenildi ve bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe yönetimi, alınan yenilginin sonrasında acil koduyla toplantı yapma kararı verdi. Fatih Karagümrük’ün gollerini 15. dakikada Bartuğ, 45+1. dakikada ise Serginho kaydetti.

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti Fenerbahçe yenildi mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 22:22

Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-0’lık sonuçla kazandı.

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti Fenerbahçe yenildi mi?

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Bartuğ’un attığı golle üstünlüğü ele geçirdi.

Fatih Karagümrük, 45+1. dakikada Serginho’nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 avantajla gitti.

Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’deki ilk yenilgisini tatmış oldu.

Karagümrük, aldığı bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 12 Kasım 1959'dan sonra ilk kez mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, rekabette oynanan 18. maçta 2. galibiyetini elde etti.

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti Fenerbahçe yenildi mi?

Bu skorun ardından Fenerbahçe, bir maç fazlasıyla 57 puanda kalarak liderin 4 puan gerisinde konumlandı.

Fatih Karagümrük ise puanını 17’ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak.

Fatih Karagümrük ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
