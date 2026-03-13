Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti Fenerbahçe yenildi mi?

Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-0’lık sonuçla kazandı.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Bartuğ’un attığı golle üstünlüğü ele geçirdi.

Fatih Karagümrük, 45+1. dakikada Serginho’nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 avantajla gitti.

Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’deki ilk yenilgisini tatmış oldu.

Karagümrük, aldığı bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 12 Kasım 1959'dan sonra ilk kez mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, rekabette oynanan 18. maçta 2. galibiyetini elde etti.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, bir maç fazlasıyla 57 puanda kalarak liderin 4 puan gerisinde konumlandı.

Fatih Karagümrük ise puanını 17'ye çıkardı.

Fatih Karagümrük ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.