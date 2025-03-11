Fatih Tekke'den ilk açıklama geldi! Trabzonspor'da yeni dönem başlıyor

Trabzonspor'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan bordo-mavili kulübün eski futbolcularından Fatih Tekke Trabzon'a ayak bastı. Dün yaptığı açıklamada Fatih Tekke ile görüşmelerin başlandığını duyuran bordo-mavili kulüp bu kez, "Yuvana hoş geldin Fatih Sultan Tekke" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

"HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Öte yanan Fatih Tekke de Trabzon Havaalanında kısa bir açıklama yaptı. Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara seslenen Tekke, "Sizleri çok seviyorum. Bu süreci hep berabere anlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

