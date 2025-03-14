Fatih Tekke'nin ilk transferi yıldız golcü! Trabzonspor'da Simon Banza'nın alternatifi Almanya'da bulundu

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, gelecek sezon planlamalarına başladı. Trabzonspor'da kiralık forma giyen Simon Banza'nın ayrılma ihtimalini düşünen bordo mavili yönetime, menajerler aracılığıyla Sebastien Haller önerildi. Fatih Tekke'nin, Simon Banza'nın ayrılması durumunda Sebastien Haller'e onay verdiği süreç, yaza doğru kesinlik kazanacak.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'NİN İLK TRANSFERİ SIMON BANZA SONRASINDA SEBASTIEN HALLER

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile birlikte yeni sezon çalışmaları başladı. Braga'dan kiralanan Simon Banza'nın ayrılma ihtimalinin gözetildiği süreçte, mali anlamda uygun bir transfer olarak görülen Sebastien Haller gündeme geldi! Borussia Dortmund'un Hollanda ekibi Utrecht'e kiraladığı Haller, önümüzdeki yaz bonservisinin bulunduğu Almanya ekibine geri dönecek. Halihazırda Dortmund ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldız golcünün, kariyerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla sarı siyahlılardan ayrılması bekleniyor. Fildişili forvet, yaşadığı hastalık sebebiyle tam potansiyeline ulaşamamış ve kariyeri düşüşe geçmişti. Piyasa değeri bir ara 45 milyon Euroları gören Haller, şu anda ise 3 milyon Euroluk bonservis değerine sahip.

SEBASTIEN HALLER KANSERİ YENMİŞTİ

Ajax'taki başarılı performansı neticesinde 31 milyon Euro bedelle Borussia Dortmund'a transfer olan haller, kansere yakalanması sebebiyle futbola ara vermiş ve kritik bir tedavi sürecine başlamıştı. Zamanla da hastalığın pençesinden kurtulan tecrübeli isim, tekrar yeşil sahalara dönmüştü.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR

Hollanda ekibi Utrecht ile 19 maça çıkan ve 3 gol katkısı yapan Haller, yeni sezon itibarıyla daha güçlü bir takımda tekrar kendini bulmak istiyor. Son olarak yıldız golcünün, Türkiye ihtimalini ciddi anlamda değerlendirdiği belirtiliyor.