Fatih Tekke'nin Trabzonspor'unda sürpriz ayrılık: Selçuk İnan'dan Kocaelispor'a yıldız hamlesi!

Fatih Tekke'nin transfer raporlarını verdiği Trabzonspor'da, Selçuk İnan'ın Kocaelispor'undan gelen Edin Visca hamlesinin ayrıca kritiği yapılıyor. Trabzonspor; sürpriz Edin Visca ayrılığı için Fatih Tekke'nin kararını gözetirken, Selçuk İnan ise yıldız hücumcunun Kocaelispor'a çok faydalı olacağına inanıyor.

FATİH TEKKE'NİN TRABZONSPOR'UNDAN SELÇUK İNAN'IN KOCAELİSPOR'UNA YILDIZ TRANSFERİ

Fatih Tekke'den Trabzonspor adına önemli transfer planlamaları gelirken, Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor da Edin Visca'ya talip oldu! Halihazırda Bosnalı futbolcunun Trabzonspor ile kontratının son senesine girdiğini dikkate alan Kocaelispor, Selçuk İnan'ın onayladığı süreç için resmen temaslarda bulundu ve Fatih Tekke'den çıkacak olan ayrılık kararını beklemeye başladı. Esasen ise Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin olumlu görüş bildirmesiyle birlikte Edin Visca'nın Kocaelispor'a transfer olmasına izin verecek.

SELÇUK İNAN'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ EDIN VISCA'NIN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla toplamda 120 maça çıkan Edin Visca; 21 gol ve 37 asistlik katkı sağlamış, ayrıca da Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.