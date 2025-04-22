Fatih Terim Arda Turan'ın yıldızını istiyor: Dev transferde ters köşe!

Fatih Terim'in Al Shabab için yeni transfer hedefi Arda Turan'ın Eyüpspor'undan Emre Akbaba oldu. Emre Akbaba'yı Al Shabab için önemli bir hamle olarak gören Fatih Terim, Arda Turan'ın Eyüpspor'unda başarılı bir sezon geçiren deneyimli 10 numara için 'transfer edilmeli' görüşünü belirtti.

Fatih Terim'den Arda Turan'ın yıldızı Emre Akbaba için transfer girişimi geldi. Al Shabab'ın gelecek sezonunu planlayan Fatih Terim, Arda Turan'ın Eyüpspor'daki oyun kurucusu Emre Akbaba'yı resmen gündemine aldı. Sürpriz transfer sürecini duyuran Suudi Arabistan basını, Emre Akbaba için Al Shabab ile Eyüpspor arasında yakın zamanda temasların başlayacağını açıkladı.

FATİH TERİM ARDA TURAN'IN EYÜPSPOR'DAKİ YILDIZI EMRE AKBABA'YI TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Emre Akbaba; Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile başarılı bir sezon geçirirken, Fatih Terim için de Al Shabab'ta transfer listesinin başında yer almaya başladı. Suudi Arabistan ekibini daha iddialı bir proje haline dönüştürmek isteyen Fatih Terim, Arda Turan'ın yıldızı Emre Akbaba için Al Shabab yönetimine 'transfer edilmeli' dedi ve sürecin gelecek yaz tamamlanmasını istedi! Halihazırda Eyüpspor ile son sözleşme yılına giren Emre Akbaba'nın bu transfere nasıl yaklaşacağı tam olarak bilinmezken, iki kulübün anlaşmasıyla birlikte deneyimli oyuncunun gelecek sezon kampına Suudi Arabistan'da girmesi bekleniyor.

FATİH TERİM'İN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ EMRE AKBABA'NIN EYÜPSPOR PERFORMANSI

Fatih Terim'in sürpriz hamlesi olarak gündeme gelen Emre Akbaba, bu sezon Eyüpspor ile 33 maça çıktı ve 7 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Arda Turan'ın oyununda kilit bir rolü olan Emre Akbaba'nın; mali anlamda uygun bir zeminde buluşulmasıyla birlikte Türkiye'den ayrılığı beklenirken, Arda Turan'ın ise İstanbul ekibi için farklı bir yapılanma projesi tasarlaması gerekecek.