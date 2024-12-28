Fatih Terim Beşiktaşlı yıldızın peşinde! Al Shabab, Ciro Immobile için harekete geçiyor
Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile'ye, Fatih Terim'in başına geçtiği Al Shabab takımı başta olmak üzere Suudi Arabistan takımlarının talip olduğu öğrenildi.
Yeni yönetimini belirleyecek olan Beşiktaş’ta ara transfer dönemi çalışmaları da sürerken gidecek oyuncular merak ediliyor. Sakatlığından dolayı oynayamayan Ciro Immobile dev kulüplerin radarında.
Suudi Arabistan ekiplerinin, Immobile için nabız yokladıkları ve ocak ayında Beşiktaş'a resmi teklif gelebileceği iddia edildi.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Sabah'ın haberine göre, sezon başında Al Shabab ve Al Wehda'dan gelen teklifleri reddeden Immobile, bu kez gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Özellikle takımın başına Teknik Direktör Fatih Terim'i getiren Al Shabab'ın Beşiktaş'ın yıldız forveti Ciro Immobile'ye talip olduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Sezon başında Lazio'dan 2 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle takıma katılan ve Beşiktaş'ta iyi bir başlangıç yapan İmmobile, ligde forma giydiği 13 karşılaşmada 9 gole imza attı. İmmobile, Beşiktaş formasıyla toplamda 20 maçta forma giydi. İtalyan golcü, bu maçlarda takımına 13 gollük bir katkı sağladı.