Fatih Terim Beşiktaşlı yıldızın peşinde! Al Shabab, Ciro Immobile için harekete geçiyor

28 Aralık 2024 17:15 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:24

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile'ye, Fatih Terim'in başına geçtiği Al Shabab takımı başta olmak üzere Suudi Arabistan takımlarının talip olduğu öğrenildi.

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Yeni yönetimini belirleyecek olan Beşiktaş’ta ara transfer dönemi çalışmaları da sürerken gidecek oyuncular merak ediliyor. Sakatlığından dolayı oynayamayan Ciro Immobile​ dev kulüplerin radarında.

Suudi Arabistan​ ekiplerinin, Immobile için nabız yokladıkları ve ocak ayında Beşiktaş​'a resmi teklif gelebileceği iddia edildi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Sabah'ın haberine göre, sezon başında Al Shabab​ ve Al Wehda'dan gelen teklifleri reddeden Immobile, bu kez gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Özellikle takımın başına Teknik Direktör Fatih Terim​'i getiren Al Shabab'ın Beşiktaş'ın yıldız forveti Ciro Immobile'ye talip olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sezon başında Lazio'dan 2 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle takıma katılan ve Beşiktaş'ta iyi bir başlangıç yapan İmmobile, ligde forma giydiği 13 karşılaşmada 9 gole imza attı. İmmobile, Beşiktaş formasıyla toplamda 20 maçta forma giydi. İtalyan golcü, bu maçlarda takımına 13 gollük bir katkı sağladı.