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Fatih Terim Beşiktaşlı yıldızın peşinde! Al Shabab, Ciro Immobile için harekete geçiyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: Sabah
28 Aralık 2024 17:15 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:24
Fatih Terim Beşiktaşlı yıldızın peşinde! Al Shabab, Ciro Immobile için harekete geçiyor

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile'ye, Fatih Terim'in başına geçtiği Al Shabab takımı başta olmak üzere Suudi Arabistan takımlarının talip olduğu öğrenildi.

Yeni yönetimini belirleyecek olan Beşiktaş’ta ara transfer dönemi çalışmaları da sürerken gidecek oyuncular merak ediliyor. Sakatlığından dolayı oynayamayan Ciro Immobile​ dev kulüplerin radarında.

Suudi Arabistan​ ekiplerinin, Immobile için nabız yokladıkları ve ocak ayında Beşiktaş​'a resmi teklif gelebileceği iddia edildi.

Fatih Terim Beşiktaşlı yıldızın peşinde! Al Shabab, Ciro Immobile için harekete geçiyor - 1. Resim

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Sabah'ın haberine göre, sezon başında Al Shabab​ ve Al Wehda'dan gelen teklifleri reddeden Immobile, bu kez gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Özellikle takımın başına Teknik Direktör Fatih Terim​'i getiren Al Shabab'ın Beşiktaş'ın yıldız forveti Ciro Immobile'ye talip olduğu öğrenildi.

Fatih Terim Beşiktaşlı yıldızın peşinde! Al Shabab, Ciro Immobile için harekete geçiyor - 2. Resim

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sezon başında Lazio'dan 2 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle takıma katılan ve Beşiktaş'ta iyi bir başlangıç yapan İmmobile, ligde forma giydiği 13 karşılaşmada 9 gole imza attı. İmmobile, Beşiktaş formasıyla toplamda 20 maçta forma giydi. İtalyan golcü, bu maçlarda takımına 13 gollük bir katkı sağladı.

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Kaynak: Sabah
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