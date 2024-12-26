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Fatih Terim geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: İşte maaşı ve yardımcıları

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Aralık 2024 11:54 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:55
Fatih Terim geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: İşte maaşı ve yardımcıları

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim sahalara geri dönüyor. Tecrübeli teknik adamın yeni takımı belli oldu. Terim bugün imzayı atacak.

Galatasaray​ ve A Milli Takım'ın efsane isimlerinden Fatih Terim​ yeşil sahalara geri dönüyor. Son olarak Yunan ekibi Panathianikos'u çalıştıran ancak şampiyonluğu Olympiakos'a kaptırınca takımla yolları ayrılan Terim, mayıs ayından bu yana herhangi bir takım çalıştırmadı. Tecrübeli hoca yeniden bir takım çalıştırmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: İşte maaşı ve yardımcıları - 1. Resim

VITOR PEREIRA​'NIN YERİNE FATİH TERİM

Suudi Arabistan​ Ligi takımlarından Al Shabab, Vitor Pereira'nın yerine Fatih Terim'i getiriyor. Tecrübeli teknik direktör, bugün Suudi Arabistan'a giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

Fatih Terim geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: İşte maaşı ve yardımcıları - 2. Resim

MAAŞI BELLİ OLDU

Al Shabab ile Fatih Terim arasındaki anlaşmanın başlangıçta 6 aylık olduğu öğrenilirken, sözleşmede 1 yıl da opsiyon bulunduğu gelen belirtildi. 71 yaşındaki teknik adam, 6 aylık dönem için Suudi kulübünden 1.6 milyon dolar maaş alacak.

Fatih Terim geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: İşte maaşı ve yardımcıları - 3. Resim

AL SHABAB LİGDE 6. SIRADA

Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan 13 maçın ardından Al Shabab, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan topladı. Riyad ekibi ligde 6. sırada kendine yer buldu.

Fatih Terim geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: İşte maaşı ve yardımcıları - 4. Resim

KADROSUNDA YILDIZLAR VAR

Suudi ekibinin kadrosunda Yannick Carrasco, Daniel Podence, Giacomo Bonaventura, Gustavo Cuellar gibi isimler bulunuyor.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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