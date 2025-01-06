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Fatih Terim ilk maçında kazandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 20:46 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 20:56
Fatih Terim ilk maçında kazandı!

Suudi Arabistan takımı Al Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, takımıyla ilk maçtan galibiyet sevinci ile ayrılmayı başardı.

Türk teknik direktör Fatih Terim​, yeni takımı Al-Shabab'ın başında ilk resmi maçına çıktı. Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al-Shabab, Al-Fayha'yı konuk etti.

Al-Shabab maçın 2. dakikasında Podence ile öne geçti. Hamdallah, 26. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Al-Fayha, Al-Rashidi'nin golüyle 88'de farkı 1'e indirdi.

Maçı 2-1 kazanan Al-Shabab yarı finale yükseldi. Al-Shabab yarı finalde Al-Feiha'nın rakibi oldu.

Fatih Terim'in Al-Shabab'ı kupada yarı finale çıktı

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Kaynak: tgrthaber.com
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