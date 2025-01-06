Fatih Terim ilk maçında kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 20:46 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 20:56
Suudi Arabistan takımı Al Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, takımıyla ilk maçtan galibiyet sevinci ile ayrılmayı başardı.
Türk teknik direktör Fatih Terim, yeni takımı Al-Shabab'ın başında ilk resmi maçına çıktı. Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al-Shabab, Al-Fayha'yı konuk etti.
Al-Shabab maçın 2. dakikasında Podence ile öne geçti. Hamdallah, 26. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Al-Fayha, Al-Rashidi'nin golüyle 88'de farkı 1'e indirdi.
Maçı 2-1 kazanan Al-Shabab yarı finale yükseldi. Al-Shabab yarı finalde Al-Feiha'nın rakibi oldu.
Kaynak: tgrthaber.com