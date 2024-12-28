Fatih Terim yeni takımı Al Shabab ile ilk antrenmanına çıktı!

28 Aralık 2024 18:06 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 19:28

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının başına geçen Fatih Terim, geleneksel bir Arap giysisini giydi. O anlar kulübün sosyal medya hesabından 'İmparator Fatih Terim' notu ile paylaşıldı.