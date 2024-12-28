Fatih Terim yeni takımı Al Shabab ile ilk antrenmanına çıktı!
Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının başına geçen Fatih Terim, geleneksel bir Arap giysisini giydi. O anlar kulübün sosyal medya hesabından 'İmparator Fatih Terim' notu ile paylaşıldı.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab, takımın başına geçen Türk teknik adam Fatih Terim'i geçirdi. Al Shabab Fatih Terim'i geleneksel Arap giysisi giydirerek paylaştı.
'İMPARATOR FATİH TERİM'
Teknik Direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig'de mücadele veren Al Shabab ile anlaşmaya vardı. İmza töreninde Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, Terim'e yöresel Arap kıyafeti hediye etti.
Kulübün sosyal medya hesabı 'İmparator Fatih Terim' notu ile bu görüntüleri yayınladı.
TERİM AYAĞININ TOZUYLA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Tecrübeli teknik adam Al Shabab'ın Katar'ın başkenti Doha'daki kampına katıldı. Yeni takımıyla tanışan Terim ilk antrenmanda da takımın başında yer aldı.
Pro Lig'de Al Shabab, 13 haftada topladığı toplam 23 puanla lider Al Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.
Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.