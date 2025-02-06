Fatih Terim'e Galatasaray şoku! Tüm planları bozuldu

06 Şubat 2025 10:18 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:28

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in istediği futbolcuyu Galatasaray kaptı. Eski takımından yediği bu transfer çalımı sonra tecrübeli çalıştırıcının tüm planları altüst oldu.

Galatasaray bir yıldız ismi daha getiriyor! Taraftar bu transfere isyan etti

Galatasaray bir yıldız ismi daha getiriyor! Taraftar bu transfere isyan etti



Galatasaray, efsane teknik direktörü Fatih Terim'e attığı transfer çalımıyla Suudi Arabistan'da gündeme oturdu. Sarı-Kırmızılıların İngiliz ekibi Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Mario Lemina’yı Terim'in takımı Al Shabab'ın elinden kaptığı ortaya çıktı.

UCUZA KAPATACAKTI

Sözcü'nün haberine göre Galatasaray Gabonlu oyuncunun Fatih Terim’in takımına imza atmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Suudi ekibi, Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın Lemina’yı takımında istememesini avantaja çevirmek istedi. Al-Shabab, Gabonlu için yalnızca 1.6 milyon sterlin tutarında bir teklif sundu. Premier Lig ekibi bu teklifi reddederken devreye giren Galatasaray 2,5 milyon sterline Lemina’yı kadrosuna kattı.

GALATASARAY’I ÇOK İSTEDİ

Bu sırada Al Shabab'ın Lemina için teklifini yükselttiği ancak geç kaldığı için olumsuz yanıt aldığı belirtildi. Bu gelişme sonrası Lemina'yı çok isteyen Fatih Terim'in tüm planlarının bozulduğu belirtildi.