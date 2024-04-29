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29 Nisan 2024 04:50 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 04:50

Fatih Terim'i yıkan sonuç! Şampiyonluk şansı artık çok zor...

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi. Bitime 2 hafta kala Fatih Terim'in şampiyonluk umudu şansa kaldı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Fatih Terim&#039;i yıkan sonuç! Şampiyonluk şansı artık çok zor...

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan play-off 8. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olan Aris, 2. dakikada Alvaro Zamora'nın attığı golle galip geldi.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI MUCİZELERE KALDI

AEK mağlubiyetinden sonra Aris'e de 1-0 kaybeden Panathinaikos, ligde şampiyonluk şansını zora soktu.

Günün diğer maçlarında PAOK, AEK'i 3-2, Olympiakos ise Lamia'yı 4-1 mağlup etti.

Fatih Terim'i yıkan sonuç! Şampiyonluk şansı artık çok zor... - 1. Resim

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Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü. AEK'in ardından Panathinaikos 71, birer maçı eksik takımlardan PAOK 71 ve Olympiakos 70 puanla sıralandı. Aris ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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