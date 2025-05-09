Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! Paylaşımı görünce dayanamadı

Fenerbahçe Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapan sarı lacivertliler Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ibaresini kullanmadı. Duruma ilk tepki Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den geldi. Stadyumun adında Fatih Terim ibaresini görmeyen Merve Terim Fenerbahçe'ye sert tepki gösterdi.

"FATİH TERİM YAZMAYA BİLE KORKUYORLAR"

Merve Terim şu ifadeleri kullandı:

"O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra, Fatih Terim yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi :)"