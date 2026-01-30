FCSB Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Fenerbahçe play-off oynayacak mı?

Kategoriler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda FCSB ile karşı karşıya geldi.
Romanya'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın 18. dakikasında İsmail Yüksek ile üstünlüğü ele geçirdi.
Asisti ise Kerem Aktürkoğlu yaptı.
İlk devreden başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler, devreye 1-0 önde girdi.
FCSB, 71. dakikada Cisotti ile skoru dengeledi.
Kalan bölümde gol kaydedilmedi.
Bu sonuçla birlikte puanını 12 yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 18. sırada bitirdi.
Temsilcimiz yoluna play-off turundan devam edecek.
FCSB ise 7 puanla turnuvaya veda etti.