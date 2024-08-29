Federico Chiesa Liverpool takımına transfer oldu!

29 Ağustos 2024 22:14 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 22:18

Juventus'un golcü futbolcusu Federico Chiesa, Liverpool ile anlaştı. İngiliz devi bu transfer için 10 milyon sterlin ödeyecek.

ANLAŞMA 4 YILLIK

Liverpool, Juventus'tan Federico Chiesa'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Liverpool, İtalyan devine Chiesa için 10 milyon sterlin bonservis artı 2.5 milyon sterlin de bonus ödeyecek. İngiliz ekibi, Chiesa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

14 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

14 numaralı formayı giyecek olan futbolcu Liverpool'a imza attığı için çok mutlu olduğunu belirtti. İtalyan yıldız, Anfield'da oynama için sabırsızlandığını söylerken, "Uçaktan Anfield'ı gördüm ve Anfield'ı gördüğüm anda eşime, 'Şarkıyı aç - You'll Never Walk Alone - çünkü kendimi orada çalarken ve taraftarların tezahüratlarını duyarken hayal etmek istiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Federico Chiesa geçen sezonu Juventus forması ile tamamladı. 37 maça çıkan İtalyan golcü 10 gol atarken 2 asist yaptı.