Felipe Melo'dan emeklilik kararı!

11 Ekim 2024 17:57 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 18:06

Galatasaray'da bir zamanlar forma giyen ve Fluminense'de aktif futbola devam eden Felipe Melo kariyeri hakkında önemli bir karar aldığını açıkladı.