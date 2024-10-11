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Felipe Melo'dan emeklilik kararı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 17:57 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 18:06
Felipe Melo&#039;dan emeklilik kararı!

Galatasaray'da bir zamanlar forma giyen ve Fluminense'de aktif futbola devam eden Felipe Melo kariyeri hakkında önemli bir karar aldığını açıkladı.

Bir dönem Galatasaray​ forması giyen Brezilyalı​ ön libero Felipe Melo​, 2025 yılının sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

41 yaşındaki futbolcu​, gelecek yaz ABD'de düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda oynayabilmek için Fluminense​ ile sözleşme yenilemek istediğini açıkladı.

Felipe Melodan beklenen karar Tarih belli oldu

SEZON KARNESİ

Aktif futbolculuk hayatına Fluminense'de devam eden Felipe Melo, 108 maça çıkarken 3 kez gol sevinci yaşadı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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