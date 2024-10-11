Felipe Melo'dan emeklilik kararı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 17:57 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 18:06
Galatasaray'da bir zamanlar forma giyen ve Fluminense'de aktif futbola devam eden Felipe Melo kariyeri hakkında önemli bir karar aldığını açıkladı.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı ön libero Felipe Melo, 2025 yılının sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.
41 yaşındaki futbolcu, gelecek yaz ABD'de düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda oynayabilmek için Fluminense ile sözleşme yenilemek istediğini açıkladı.
SEZON KARNESİ
Aktif futbolculuk hayatına Fluminense'de devam eden Felipe Melo, 108 maça çıkarken 3 kez gol sevinci yaşadı.
Kaynak: tgrthaber.com