Fenerbahçe 15 milyon Euro ayırdı: Transfer listesinde 5 sürpriz isim

16 Ocak 2025 10:29 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:03

Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında stoper bölgesine takviye yapacak. Yönetim bu bölge için 15 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturdu. Transfer listesinde 5 sürpriz isim ortaya çıktı.

Galatasaray ile puan farkını azaltmak isteyen Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Ara transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapmak isteyen kanaryanın listesindeki isimler netleşmeye başladı. Stoper transferi için Alman ekibi Frankfurt'tan Tuta ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe’nin stoper bölgesi için 15 milyon Euro’luk bütçe ayırdığı öne sürülüyor. Sarı-lacivertli ekip Tuta’dan sonra transfer listesinde 5 futbolcuyu belirledi. İşte o liste…

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ 5 İSİM

Japon stoper Koki Machida listenin ön sıralarında… Yıldız stoperin 2023'te imza attığı Belçika ekibi Union SG ile sözleşmesi 2026 Haziranı'nda bitecek. 27 yaşındaki Japon oyuncu 1.90 boyunda. Bu sezon Union ile 30 resmi maçta 2405 dakika süre aldı.

İngiliz oyuncu Lloyd Kelly için Newcastle United'a ilk teklif yapıldı. Ancak olumsuz cevap alındı. Fenerbahçe duruma göre teklifi revize edecek. 26 yaşındaki İngiliz stoperin kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında bitiyor. Bu sezon 13 resmi maçta 593 dakika süre alabildi.

Sırp yıldız Strahinja Pavlovic, 18 milyon Euro bonservisle Salzburg'dan geldiği Milan'da bu sezon 14 resmi karşılaşmaya çıktı. 923 dakikada 1 gol attı. 23 yaşındaki Sırp oyuncu, milli takım formasını da 43 kez giyip 4 gol üretti. Bu transfer kiralık olarak düşünülüyor.

Brezilyalı stoper Morato için kiralama formülü düşünülüyor. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Nottingham'a sezon başında Benfica'dan 11 milyon Euro bonservisle geldi. 2029'a kadar sözleşmesi var. İngiliz ekibi ile 16 resmi maçta 573 dakika oynadı.

Flamengo, Alex Sandro ile 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzalamıştı. 33 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 2 milyon euro.