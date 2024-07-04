Fenerbahçe acı haberi duyurdu: İrfan Can Eğribayat'ın babası vefat etti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:45
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, İrfan Can Eğribayat'ın babasının vefat ettiği duyuruldu.
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; İrfan Can Eğribayat'ın babasının hayatını kaybettiği duyuruldu. Sarı lacivertliler, tecrübeli futbolcuya başsağlığı diledi.
"AİLESİNE, YAKINLARINA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat’a Allah’tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz"
Kaynak: tgrthaber.com