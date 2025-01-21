Fenerbahçe acı haberi duyurdu! Sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybetti

21 Ocak 2025 16:36 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:47

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında Fenerbahçe sporcusu 2014 doğumlu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal isimli otelde saat 03.30 sıralarında yangın​ çıktı. Restoran kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm oteli sardı. Yapılan son açıklamalara göre yangın faciasında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ülkeyi yasa boğan facianın ardından Fenerbahçe​ kahreden vefat haberini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp yangında 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini açıkladı.

KAHREDEN DETAY

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında, yüzme şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; babası kongre üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.