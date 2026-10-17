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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 17:16

Fenerbahçe Alanyaspor nereden izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor ertelendi mi, bugün oynanacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor. Fenerbahçe Alanyaspor nereden izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor ertelendi mi? İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçına dair tüm detaylar.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Fenerbahçe Alanyaspor nereden izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor ertelendi mi, bugün oynanacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 17:16

'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen , sahasında 'u konuk etmeye hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'ya 6-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde kazanarak moral bulmayı hedefliyor. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve takımların muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı nereden canlı izlenir? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, kadro detayları ve iki takım arasındaki rekabete ilişkin merak edilenler.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. 'daki Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Alanyaspor nereden izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor ertelendi mi, bugün oynanacak mı?

Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklanırken müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka, AVAR hakemi olarak ise Ümit Öztürk görev yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada üç puan alarak ligdeki hedefleri doğrultusunda ilerlemek istiyor. Alanyaspor ise İstanbul deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.

Fenerbahçe Alanyaspor nereden izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor ertelendi mi, bugün oynanacak mı?

Karşılaşmanın canlı anlatımı, maç öncesi gelişmeleri ve mücadele sırasında yaşanacak önemli pozisyonlara ilişkin haberler de spor haber platformlarından takip edilebilecek.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS 1 yayınını takip edebilir. Yayına erişim, ilgili yayın platformunun abonelik ve kullanım koşullarına bağlı olarak sağlanıyor.

Maçın başlamasıyla birlikte iki takımın sahadaki performansı, gol pozisyonları, oyuncu değişiklikleri ve karşılaşmanın skoruna ilişkin gelişmeler de gündeme gelecek.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Teknik direktörlerin tercihleri, maç saatine kadar yapılabilecek değişikliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Aké, Brown, Guendouzi, Kanté, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.

Corendon Alanyaspor muhtemel 11: Victor, Bedirhan, Ajiti, Lima, Hadergjonaj, Baran, Makouta, Ruan, İbrahim, Hwang, Cedric.

Söz konusu kadrolar maç öncesinde paylaşılan muhtemel 11 bilgilerine dayanıyor. Kesin ilk 11'lerin, kulüpler tarafından açıklanan maç kadroları üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki tercihleri ve orta sahadaki oyuncuların performansı, karşılaşmanın önemli başlıkları arasında yer alacak. Alanyaspor ise rakibinin baskısını kırarak hücum fırsatları yakalamaya çalışacak.

FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR 21. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 20 lig maçında Fenerbahçe 12 galibiyet elde ederken beş karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise üç mücadelede sahadan galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 44 gol kaydederken Alanyaspor rakip fileleri 21 kez havalandırdı. İki ekip arasındaki geçmiş karşılaşmalar, sarı-lacivertli takımın galibiyet sayısında üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.

İstatistikler geçmiş mücadeleleri yansıtsa da yeni karşılaşmanın sonucu sahadaki performansa bağlı olacak. Alanyaspor, İstanbul deplasmanında bu istatistikleri değiştirmek isterken Fenerbahçe kendi sahasında galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE'NİN İSTANBUL'DAKİ ALANYASPOR KARNESİ

Fenerbahçe, Alanyaspor ile İstanbul'da oynadığı lig maçlarında da üstün bir istatistiğe sahip. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 10 karşılaşmanın beşini Fenerbahçe kazanırken dört mücadele beraberlikle tamamlandı. Alanyaspor ise bu maçlarda bir galibiyet elde etti.

İstanbul'daki söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 22 gol atarken kalesinde dokuz gol gördü. İki takımın İstanbul'da oynadığı son lig karşılaşması ise 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Alanyaspor, söz konusu mücadelede 90+3. dakikada bulduğu golle beraberliği yakaladı.

Geçmiş maçlardaki sonuçlar, Fenerbahçe'nin kendi sahasında rakibine karşı elde ettiği performansı ortaya koyuyor. Ancak iki takımın güncel kadroları, form durumları ve maç içindeki taktik tercihleri, 8. hafta mücadelesinin gidişatını belirleyecek.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşması öncesinde maçın ertelenme ihtimali de gündeme geldi. Ancak paylaşılan maç programında karşılaşmanın 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacağı belirtiliyor.

ETİKETLER
#İstanbul
#fenerbahçe
#Aston Villa
#trendyol süper lig
#corendon alanyaspor
#bein sports 1
#Spor
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